Eestit tabas Euroopa suurim töötleva tööstuse tootmismahu langus

Eesti töötleva tööstuse tootmismaht on viimase aasta kokkuvõttes Euroopas kõige enam vähenenud. Kaugelt kõige suurema mõjuga on olnud puidutööstuse tootmismahu vähenemine. Suurem mõju on olnud ka metallitööstuse, mööblitööstuse ja keemiatööstuse tootmismahtude vähenemisel.

Tööstusettevõtete osakaal, kelle jaoks vähene nõudlus piirab äritegevust, on tõusnud 68 protsendini. Võrdluseks, 2021. aasta lõpus ja 2022. aasta alguses oli selliseid ettevõtteid vaid viiendik. Kuna töötleva tööstuse toodangust läheb ekspordiks kaks kolmandikku, siis mõjutab eelkõige nõrgenev välisnõudlus selle tööstusharu käekäiku. Olulise löögi on andnud aga üldine ehitustegevuse vähenemine.

Lisaks nõudluse vähenemisele, on tööstusettevõtete hinnangul kiiresti halvenenud nende konkurentsivõime välisturul. Eesti töötleva tööstuse ekspordihinnad on viimase kahe aastaga teinud meie kaubanduspartnerite võrdluses tugeva kasvu. Need on tõusnud rohkem, kui Soomes, Saksamaal ja Lätis ning umbes sama palju kui Rootsis.