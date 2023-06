Joakim Helenius lahkub võimaliku huvide konflikti tõttu börsifirma nõukogust

Ettevõte kutsub võimalikult kiiresti kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, et ametlikult heaks kiita Joakim Heleniuse tagasiastumise ja nimetada tema asemel ametisse uus nõukogu liige. Ettevõte teeb ettepaneku nimetada uueks nõukogu liikmeks Rando Tomingase. Rando Tomingas on omandanud bakalaureuse- ja magistrikraadi (cum laude) rahanduses Tallinna Tehnikaülikoolis ning töötanud Trigon Capital grupis alates 2014. aastast.

„Olen jätkuvalt kindel AS Nordic Fibreboard tuleviku osas, mis toodab kvaliteetseid keskkonnasäästlikke isolatsioonimaterjale ning mis aitavad tagada siseruumides tervislikumad kliimatingimused. Võimaliku huvide konflikti ohu vältimiseks lähtun siiski Eesti seadustest, astudes tagasi nõukogu liikmelisusest, et saaksin vastu võtta nõukogu liikme positsioone valdkonnaga seotud teistes ettevõtetes,“ ütles Joakim Helenius teatega seotud avalduses. Seda, mis positsiooniga täpsemalt tegemist on börsiteates ei selgu.