Tõsine konflikt vanarehvide kogumises. Suurimad rehvimüüjad astusid vastu vanarehvide mahamatmisele

Rehviringluse juhatuse liige Einar Teesalu usub, et täitematerjali kujul on vanadele rehvidele leitud suurepärane kasutus. Jäätmeplokkide kasutamine olevat majanduslikult otstarbekas, lahendusi pakkuv olukordades, kus tegemist on halva kandvusega liigniiskete pindadega, ning mineraalset ressurssi kokkuhoidev ja keskkonnamõju vähendav lahendus taristuehituses. „Rehviplokkide kasutamisel on positiivne keskkonnamõju,“ kinnitas Teesalu.