Kliimaminister kiirendab meretuuleparkidele lubade väljastamist

„Riigi eesmärk on, et tarbija saaks puhast energiat soodsa hinnaga. Soodsam energia hind aitab inimestel paremini toime tulla ning taastuvenergia loob Eesti ettevõtlusele võimaluse olla tänu väiksemale keskkonnajalajäljele turgudel konkurentsivõimelisem,“ lausus kliimaminister Kristen Michal. „Muudame uute taastuvenergia tootmisvõimsuste sünni lihtsamaks, liites erinevate lubade küsimise. See muudab protsessi paremini kontrollitavaks ning vähendab oluliselt bürokraatiat. Tulemuseks on parem energiahind ja paremad võimalused majanduskasvuks.“