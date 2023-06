LNG terminalis on vastuvõimekus olemas, kuid dokumendid seda veel ei kinnita. Tatar: kriisi ajal keskendusime muule

Kliimaministri Kristen Michali sõnul on Paldiskis LNG laevade vastuvõimekus olemas, kuid bürokraatilised protsessid on veel käimas ja võtavad kauem aega.

„Eelmine aasta oli prioriteet välja kujundada LNG vastuoleku võimekus. Hoonestusloa menetlused on käimas, kütteperioodi alguseks ehk sügiseks on paberitööd korras,“ lubas energeetika ja maavarade asekantsler Timo Tatar. Dokumentatsiooniga tegeleb Tatari sõnul hetkel TTJA (Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve amet), kes menetleb sadama hoonestusluba. Loa taotlus anti sisse 2. mail Varude keskuse poolt.

Lisaks ütles Michal, et ka lätlased on valmis Eesti taristut kriisi korral kasutama, mis leevendaks kriisi ajal ka kulude katmist. „See on Eesti jaoks väga hea, et saame koos naaberriigiga julgeolekut tagada,“ ütles Michal.