Maikuu krüptoturu ülevaade: langus ei ole kõigutanud optimismi tuleviku suhtes

Bitcoini jaoks oli maikuus läbivalt näha negatiivset hinnatrendi. Kui mai alguses oli BTC hind 26 613 €, siis kuu lõpus oli see langenud 25 183 € peale. Sellest hoolimata on analüütikute seas püsinud positiivsus ja üldine meelsus, et see on osa BTC tavapärasest volatiilsusest.