Miks kasiinod kliente profileerivad?

Nii võib juba aastaid märgata, et paljud Eesti kasiinod on vähendanud üldiste kampaaniate (need kasiino boonused, mida pakutakse kõikidele klientidele) arvu miinimumi. Asemele on tulnud personaalsed pakkumised, mida tehakse eraldi vaid valitud klientidele. Pea eranditult saab neid aktiveerida ainult see klient, kellele pakkumine on tehtud, ning ammune boonuskoodide süsteem on vajunud aegade hämarusse. Personaalne turundus on osutunud edukaks ning kõik seda praktiseerivad Eesti kasiinod on tulemustega rahul. Põhjus on lihtne – kui kasiino tunneb igat oma klienti ning teab täpselt, millist tüüpi boonused teda huvitavad, siis saab kliendi ootusi ennetada, teda kinnistada ning head kliendisuhet võimalikult pikalt jätkata.