Coop Panka saab nüüdsest sisse logida sõrmejälje või näotuvastuse abil

Coop Panga erakliendipanganduse juhi Rasmus Heinla sõnul muudab biomeetriline autentimine pangateenuste kasutamise kiiremaks, turvalisemaks ja mugavamaks. „Lisaks mobiil-ID-le ja Smart-ID-le saab nüüdsest panga mobiiliäppi ja internetipanka sisselogimiseks ning maksete kinnitamiseks kasutada enda unikaalseid biomeetrilisi andmeid. See on uuendus, mida me oleme koos klientidega oodanud, et panga kasutamine oleks senisest veelgi turvalisem ja mugavam,“ selgitas Heinla.