Kuu alguses muutis Circle K juhtimisstruktuuri. Baltikumis koondatakse mitu töötajat

Circle K Baltikumi personalidirektor ja juhatuse liige Piret Kask selgitas, et kolme Balti turu juhtimise võttis üle Baltikumi ülene juhtkond. Juhtimine koondus Baltikumiülese juhtkonna kätte, kuhu kuulub esindaja igast Balti riigist.

„Baltikumiülene juhtimine ja ressursside ühendamine annab meile paremad arenguvõimalused ning tugevama positsiooni turul. Meie jaoks on väga oluline olla nii Eestis, Lätis kui ka Leedus kohalikul tasandil tugevalt esindatud. Igas riigis on jätkuvalt tugevad kohalikud valdkonnajuhid ja meeskonnad, kes tunnevad kõige paremini kohalikke kliente ja turgu. Restruktureerimine muudab tööjaotuse ka efektiivsemaks ning loob sünergiat, mille abil saame oma klientidele pakkuda veelgi paremat teenust,“ ütles Kask. Ta lisas, et tsentraliseeritud juhtimine sarnaneb Circle K äriüksuste juhtimisskeemile mujal maailmas.