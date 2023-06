Kodu elektriohutus: spetsialist tuvastab kõige levinumaid ohte, mis võivad viia tragöödiani

Teiseks potentsiaalsete õnnetuste põhjuseks ongi valesti valitud, projekteeritud või paigaldatud kaitsmed. See võib põhjustada olukorra, kus need lülituvad sisse liiga vara, liiga sageli või liiga hilja – siis kui osad juhtmed või seadmed on juba üle kuumenenud.

Millised on koduse elektrisüsteemi vea sümptomid ja millal tuleks kutsuda elektrik?

Katkised juhtmed, pistikupesad, lülitid ja pikendusjuhtmed, mis hakkavad lagunema; kaitselülitid, mis pidevalt välja lülituvad - need on kõige ilmsemad märgid, et teie kodune elektrijuhtmestik vajab kohest kontrolli. Ausmehe sõnul peaksid koduomanikud esmalt kontrollima, et koormus oleks kodus ühtlaselt jaotatud. See tähendab, et ei oleks liiga palju pistikupesi, kuhu on ühendatud võimsad seadmed.