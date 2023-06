Tallinna lennujaama lõunaalale rajatakse suur DHLi logistikakompleks

Logistikakompleksi rajamine on üks osa Tallinna lennujaama lõunaala ja Airport City ärilinnaku arendamise etapist, mille eesmärgiks on arendada lennukauba ja lennukite hoolduse taristut ning kasvatada lennuliikluse arendamiseks vajalikku mittelennundustulu. „Meil on hea meel, et DHL Express Estonia suur logistikakompleks just rajataval lennuraja lõuna küljel hakkab paiknema. Meie pikk koostöö DHLiga ning sarnased väärtused aitasid jõuda leppeni tänu millele rajame Eestisse midagi erakordset ja selle üle on hea meel,“ sõnas AS Tallinna Lennujaam juhatuse esimees Riivo Tuvike.