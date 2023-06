Leedo firma Saaremaa Laevakompanii võitis kohtus endisi äripartnereid

Nimelt otsustas riigikohus täna, et ei võta menetlusse kriminaalsüüdistusega kohtu all oleva Leedo endiste äripartnerite Olav Miili ja Richard Tomingase pankrotis firmade hagisid. Nii haihtus juriidikaga umbes 63 miljoni euro jagu nõudeid.

„Üllatav lahendus, arvestades, et puhtama ärikeskkonna nimel oleksin eeldanud, et see võetakse menetlusse,“ ütles pankrotihaldur Kristo Teder, kes on Leedo firma vastu läinud ettevõtte Reyna Trade haldur.