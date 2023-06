IKT tööandjate pingereas troonivad tehnoloogiaettevõte ning pank

Märkimisväärseid muudatusi ei ole esikümnes võrreldes viimase, 2021. aastal tehtud uuringuga toimunud, küll aga on mõnevõrra muutunud ettevõtete järjestus. „Üldiselt on kahe aastaga pankade ja telekommunikatsiooniettevõtete atraktiivsus IKT-tööandjana langenud, oma positsiooni ei ole kaotanud vaid mõlema valdkonna liidrid ehk LHV ja Telia,“ rääkis Kantar Emori uuringuekspert Mari-Ann Ploom. „Oma positsiooni on pingereas parandanud eelkõige need tööandjad, kes praeguses ebakindlas keskkonnas pakuvad töötajatele kindlustunnet, näiteks Eesti Energia, riigi IT-asutused ning kaua tegutsenud suuremad IT-ettevõtted,“ lisas ta.

Uuringus vaadati spetsialistide ootusi tööandjale ja selgus, et võrreldes varasemaga on märkimisväärselt suurenenud töökorralduse paindlikkuse tähtsustamine. „Koroonapandeemia-aegsed muudatused töökorralduses on tulnud, et jääda. Inimesed ootavad selgelt, et nad saaksid ise rohkem otsustada oma töö asupaiga osas,“ ütles Ploom.

Tema sõnul on sektori ettevõtted suure surve all, sest heade spetsialistide leidmine on jätkuvalt väljakutseks ning teiselt poolt ootavad töötajad kiire inflatsiooni tingimustes pidevat palgakasvu. „Siiski ei piisa ainult tugevast palgakuvandist, et olla IKT-valdkonnas eelistatuim tööandja,“ ütles Ploom. „Uuringust näeme, et tööandja valikul on jätkuvalt väga oluline ka pehmem ja emotsionaalsem aspekt. Töötajad hindavad tööandjat, kes hoolib nende heaolust ning loob mõnusa ja sõbraliku töökeskkonna. See hõlmab toetust töötajate tööalasele arengule, tunnustust ning võimalust tasakaalustada töö- ja eraelu,“ kommenteeris Ploom. Lisaks peab atraktiivne tööandja kasutama kaasaegseid tehnoloogiaid, et tagada IT-spetsialistidele väljakutseid pakkuv töökeskkond.

Kantar Emor viis märtsis-aprillis neljandat korda läbi uuringu IKT-spetsialistide seas, kus neil paluti hinnata sektori tööandjaid ja ootusi tööandjale. Uuring viiakse läbi iga kahe aasta tagant ja seekord vastas sellele 652 IKT-spetsialisti.