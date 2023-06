VIDEO JA BLOGI | Riigikogu arutas riigi rahanduse seisu. Reinsalu: jätke ära see asi, see on luksustoode

Rahandusminister Mart Võrklaev rääkis, et Eesti on aastakümneid olnud tuntud kui madala võlakoormuse ja korras riigirahandusega riik. „Varasematel aegadel on rahvusvahelised organisatsioonid tihti vaadanud Eesti poole ning toonud meid teistele riikidele eeskujuks,“ ütles ta.

Võrklaeva sõnul viis 2016. aastal võimul olnud valitsus Eesti valitsussektori eelarve kiire majanduskasvu ajal defitsiiti ja ühe esimese suurema eelarvepoliitilise otsusena muudeti riigieelarve baasseadust, et eelarvet oleks võimalik koostada defitsiidis „Järgneva koroonakriisi, energiakriisi ning sõja tulemusel on defitsiit kiirelt ja järsult süvenenud, ulatuses 2020. aastal miinus 5,5%-ni SKP-st, kuna eelarve oli defitsiidis juba enne kriise, kukkusime kriisi ajal sügavamale, kui oleks pidanud, ning sellest august välja ronimine võtab aastaid,“ selgitas ta.

Võrklaev ütles, et viimastel aastatel tekkinud puudujääk on püsiva iseloomuga, sest nii kriisidest tingitud kui ka muud lisandunud kulud on valdavalt püsikulud. Lisaks on rahandusministri sõnul tulnud eelmise aasta veebruaris alanud Venemaa täiemahulise agressiooni tõttu Ukrainas suurendada jõuliselt meie kaitsekulutusi vähemalt 3%-ni SKP-st. „Seega on riigi kulud märkimisväärselt suurenenud, kuid tulusid pole me samal ajal kasvatanud,“ ütles minister.

Eesti Panga asepresident Ülo Kaasiku sõnul on tõstatud arutelu väga oluline, sest see määrab küllaltki palju, kuhu poole Eesti majandus teel on ja kuidas seda majandust juhitakse. „Esiteks peaksime täna kindlasti tegelema riigi rahanduse pikaajalise kestlikkuse tagamisega, sest lähiaastate eelarve puudujääk kujuneb murettekitavalt suureks ja püsivaks,“ alustas ta.