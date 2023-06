Riigikohus tunnistas alusetuks ligi 60 miljoni euro eest nõudeid Saaremaa Laevakompanii vastu

Vaidlus on tänaseks läbinud kolm kohtuastet ning otsus on lõplik (Riigikohtu lahend jõustus eile). 2018. aastal alguse saanud vaidluses esitasid hagejad Saaremaa Laevakompanii (SLK) vastu nõudeid kompromissilepingu üksikute punktide tagasivõtmiseks, väites, et need kahjustavad SLK võlausaldajate huve. Kohus leidis, et kompromissilepingu üksikuid alapunkte pole võimalik tühistada eraldiseisvalt teistest kompromissilepingu alapunktidest ja esitatud nõuded on alusetud. See tähendab, et SLK-l on vara rohkem kui kohustusi ja ettevõte pole pankrotis. Pankrotimenetluse lõpetamine annab SLK-le võimaluse jätkata majandustegevust ja osaleda saartevahelise reisijateveo korraldamiseks välja kuulutatud riigihankes.