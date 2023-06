Eesti kapitalil põhinev Euronics ostab suure Leedu tehnikakaupade keti

„Eesti grupi oskusteabe ja infrastruktuuri abil saab otsustavalt tugevdada Avitelos prekyba positsiooni Leedu turul,“ selgitas tehingu kaugemat sihti Eesti ja Läti Euronicsi juht Aare Koppel. Eesmärk on tõsta Avitelos prekyba Leedu turu juhtivaks tehnikakaupade müüjaks.

Eesti Euronicsist saab tehingu järel Balti riikide mõjukaim tarbeelektroonika jaemüügikett. Kolme riigi peale kokku töötab ettevõtete grupis pärast ühinemist 900 inimest: Eestis ligi 500, Leedus 250 ja Lätis 150. Poode on kolmes riigis ligi 50, kett hakkab tegutsema 29 erinevas linnas.

Avitelos prekyba tegutseb Leedus paralleelselt kaubamärkide Avitela ja ElektroMarkt all. Pärast tehingu jõustumist jätkub äritegevus senisel viisil, kauplused ja veebipoed jätkavad vastavalt Avitela ja ElektroMarktina.

„Me oleme Leedus tehnikaseadmeid ja koduelektroonikat müünud peaaegu 30 aastat. Praegu tegutsevad Avitela ja ElektroMarkti kaubamärgi all 26 poodi 18 Leedu linnas. Plaanitav tehing tõstab nende firmade konkurentsivõimet ja tagab klientidele parimad koduelektroonika ja tehnikaseadmete pakkumised,“ märkis UAB Avitelos Prekyba juht Algirdas Mitalas.

Tehingu käigus omandab Eesti ja Läti grupp Avitelaga samasse kontserni kuuluvad elektroonikaseadmete ja kodumasinate järelteenindust ning kindlustust pakkuvad ettevõtted UAB Serviso Kontraktų Centras and UAB Emtoservis.

Eesti kapitalil põhineval Euronicsil on tehnikakaupade valdkonnas 30 aastat kogemust, firma on Eestis ja Lätis umbes 400 kaubamärgi ametlikuks esindajaks. See asjaolu tagab ka Leedu klientidele senisest parema järelteeninduse.