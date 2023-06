Alexela: OPEC+ harukordne otsus kütuse tootmismahtude osas mõjutab maailmaturu hinda

Alexela energiamüügi valdkonnajuht Tarmo Kärsna sõnas, et kuna OPEC+ toodab ca 40% maailma toornaftast, mõjutavad kartelli tehtavad otsused tootmise suurendamise või vähendamise osas maailmaturu hindasid. Ta lisas, et aprilli algul kergitas OPEC+ üllatuslik tootmismahtude vähendamine kiirelt nii toornafta kui valmistoodangu hindasid. Saudi Araabia kui ka Venemaa teatasid siis tootmise vähendamisest 1,6 miljoni barreli võrra.

Kärsna märkis, et on teada, et Saudi Araabia soov on hoida nafta hind tasemel 81 USD/barrelist. „Samas soovivad teised riigid hoida tootmist samal tasemel ning hinda omakorda madalamal, seda nii riikide sissetuleku, kui ka inflatsiooni ohjeldamise eesmärgil.“ Ta lisas, et Venemaa huvi on hoida praegu mahte üleval, kuna neile kehtib müügihinna piirang.