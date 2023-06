„Me oleme pettunud, et USA Väärtpaberite ja Börsitehingute Komisjon (SEC) otsustas täna esitada Binance'i vastu kaebuse, otsides seeläbi muu hulgas väidetavalt hädaabi. Oleme algusest peale aktiivselt koostööd teinud SEC-i uurimistega ja töötanud väsimatult, et vastata küsimustele ja lahendada nende muresid. Veel hiljuti oleme läbi viinud ulatuslikke heauskseid läbirääkimisi, et jõuda uurimiste lahendamise kokkuleppeni. Hoolimata meie pingutustest, loobus SEC sellest protsessist oma kaebusega ja otsustas tegutseda ühepoolselt ning hageda. Me oleme selle valiku pärast nõutud,“ tõdeb Binance Eesti esindaja Polina Brottier.