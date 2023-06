Viljar Arakas kiidab Tallinna linna: teised omavalitsused peaksid neilt siin õppust võtma

„Kiidan seda, et linn sellise tehingu tegi. Kui palju on üldse neid omavalitsusi, kes küttevõrku ise haldavad? Linn koos partneriga paneb võrku nüüd sadu miljoneid ja kõik see on hästi roheline,“ ütles Arakas Delfi Ärilehele. Ta on veendunud, et selliseid PPP projekte, kus avalik- ja erasektor koostööd teevad, on Eestis tehtud liiga vähe. „Kui eraomanik on oma osaga sees, siis hoolitseb ta ka linna pandud raha eest.“