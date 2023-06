Viljar Arakas: Tallinna hotell loobus gaasiküttest aastaid enne energiakriisi

Ta lisas, et aastakümneid tagasi sõlmis Tallinna linn Utilitsega rendilepingu. Leping oli 30 aastase tähtajaga ning oleks saanud läbi 10 aasta pärast. „Oli küsimus, et mis saab edasi. Olen ise ka rendiäris. Kui ise midagi hoonesse sisse ei pane ja võetakse ainult üüri, siis hoone amortiseerub. Nüüd, kui linn ja Utilitas teevad ühise ettevõtte, kus linnale läheb 1/3, on eeldus, et Tallinnale ehitatakse kaasaegne võrk,“ ütles Arakas. Ta lisas,et tegemist onühe esimese rohepöördeprojektiga Eestis, kus Tallinna küte on praegu kolmandiku osas fossiilsetel kütustel, varsti vaid 10% osas. „Kõik räägivad sellest, aga vähesed ettevõtted teevad.“