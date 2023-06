Tõnu Runnel suunab pool ettevõtte müügist saadud raha tehnoloogiaidudesse

Info Voo asutajate Märt Keldri, Priit Haamri, Tõnu Runneli ja teiste uuema ettevõtte, 2017. aastal alustanud idufirma Sixfoldi müügist, sai avalikuks eelmise aasta lõpul.



Runnel näeb käimasolevat aastat puhkusena. „Mul on vaheaasta. Veedan aega perega, tegelen oma suurimate huvide, fotograafia ja kirjutamisega, nõustan, käin esinemistel ja investeerin. Praegu pole aeg, mil suuri uusi sihte võtta. Puhkamise nimel püüan kõiksugu põnevatest ettevõtlus-ideedest ja -pakkumistest pisut eemale hoida. Hetkel koostan hoopis oma esimest fotoraamatut.“



Ärileht küsis, mida Runnel exititest tekkinud kapitaliga teha plaanib. „Investeerin osa rahast sümpaatsetesse tehnoloogiaidudesse. Teise osa paigutan aktsiatesse ja fondidesse ning midagi jääb ka kinnisvarasse,“ vastab ta. Runnel lisab, et kinnisvara pole ta veel soetanud, kuid et see on edasistes plaanides, märkides, et müügipakkumiste hinnad ei paista vahelduseks mühinal kasvavat.



Runnel räägib, et omades enim kogemust tehnoloogiavaldkonnas, vaatab ta ka kapitali paigutamisel esmalt just sinna suunda. „Olen teinud mõned investeeringud ühiselt samade kaaslastega, kellega koos Voogu ja Sixfoldi tegime. Vaatan investeerimisvõimalusi üle kogu idusektori. Põnevaid uusi ärisid on üsna erinevates tehnoloogiavaldkondades. Kõige olulisem on, et asutajad oleksid võimekad ning et äriideel oleks potentsiaali üle ilma suureks paisuda.“



Runnel märgib, et ainult puhkamise ja fotograafiaga ta kalender ei piirdu. Vahepeal lööb sõprade-tuttavatega kaasa AI-katsetustes, aga hetkel mitte ärilise tagamõttega. Ta nendib, et ChatGPT ja teiste AI-teemade ümber on alanud tõeline kullapalavik, ning usub, et õige pea tehakse selles valdkonnas midagi suurt ja uut ka Eestis. „Investeerimine palavikulisse sektorisse on aga keeruline,“ märgib ta. „Päriselt huvitavate ja võimekate ideede ja tiimide vahele eksib paratamatult ka palju müra. Oht raha kaotada tõuseb temperatuuriga.“