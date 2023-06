Rahapajad. Ettevõtjad näitavad näpuga kohtadele, kust valitsus lisaraha saaks

Sumberg ei hoia end tagasi, sest mure on suur olnud juba aastaid ja tundub, et aina kibedamaks olukord muutub. Toitlustuses ja majutuses annaks koguda kümneid miljoneid eurosid makse rohkem, kui valemängijad ka päriselt kõrvetada saaksid. „Me peame seda äärmiselt ebaterveks konkurentsiks,“ lisab Sumberg. Delfi Ärileht toob esile ainult mõned ettevõtjate ideed, kuidas maksude tõstmise asemel lisaraha leida.

Pärnus Estonia spaad pidav Andrus Aljas ütleb, et sama teema on teravalt üleval ka suvepealinnas. „Iga Pärnus tegutsevat korralikku maksumaksjat tabab see valusalt iga suve saabudes. Järjest keerulisem on töötajaid leida,“ ütleb ta.