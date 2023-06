„Olukord on muutunud enneolematult nutuseks.“ Teetööde tõttu kannatav Ukraina restoran palub abi

Alles mullu juulis avatud Ukraina toite pakkuv Slava toidukoht teatas oma Facebooki lehel, et on teetööde tõttu raskustesse sattunud ning kutsub üles külastajaid appi tulema, et „ellu jääda.“

Loe postitust lähemalt siit:

Slava Ukraina kohvik-restorani omaniku, Mart Luige sõnul on postituse näol tegemist üleskutsega klientidele, et nad söögikoha ikka üles leiaks.

Nagu paljudes Tallinna kohtades, toimub ka seal teede remontimine, mis on seal kandis kestnud tegelikult juba terve kevade. „Vana-Kalamaja tänav kaevati üles ja nüüd ka Kopli tänav ning me oleme nende kahe tänava nurgal. Jalakäijana justkui saab ligi, aga inimesed praegu väldivad neid kohti, mis on üles kaevatud, aedadega piiratud ja kus käib mingi hirmus ehitustegevus," märkis Luik.

Kopli tänava sulgemine oli Luige sõnul halb üllatus - sel tänaval pandi liiklus kinni samal ajal kui Vana-Kalamaja tänav oli veel kinni. „Sellest ma ei saagi aru siin linnas, et miks me peame kõiki teid korraga remontima. See on linnaelanikele väga ebamugav.“

Kliente on tee-ehituse tõttu suunatud ühe ukse juurest teiseni. Vana-Kalamaja tänaval algas remont varem ning siis suunati kliente kohviku poolele Kopli tänaval. Nüüd kui Kopli tänav on kinni, suunati inimesi teisele poole.

Teine mure seisneb selles, et kuigi ilmad on ilusad, siis remondi tõttu jääb avamata väliterrass, mis mahutaks 100 klienti, kuid mida ei saa avada enne kui tänav on valmis. Lubatud on, et Vana-Kalamaja remont saab lõpu juulikuuga.

Postituses jääb silma fraas „Tule aita meil ellu jääda,“ mis justkui viitaks võimalikele raskustele. „Nii kriitiline seis ei ole. Omanike ja investoritena paneme vajadusel sinna raha juurde ja saame hakkama, aga kui kliente ei ole, siis ei jää ükski kohvik ellu,“ tõdes Luik.

Üldises plaanis on Luige sõnul näha, et lõunat söömas käiakse, kuid just õhtusöökide puhu kaaluvad inimesed valikuid rohkem. Samas on ilusad ilmad toonud kaasa turiste, kes kohaliku kliendi tagasihoidlikkust kompenseerivad.