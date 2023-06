Meedialiit: ajakirjanduse käibemaksu tõus nõrgestaks oluliselt erameediat

„Eesti Meediaettevõtete Liit on selle lahenduse vastu, sest see nõrgestab oluliselt erameediat,“ sõnas liidu tegevdirektor Merle Viirmaa-Treifeldt plaanitava käibemaksu tõstmise osas. „Tugev ajakirjandus on oluline demokraatia alustala, tänases julgeolekukriisis on selle nõrgendamine täiesti arusaamatu.“ Viirmaa-Treifeldt lisas, et Eesti digitellimuste suhtarv on üks Euroopa kõrgemaid, kuid miljon eestikeelset lugejat ei suuda ainuüksi toimetuste kulusid katta. Eesti erameedia on olnud viimastel aastatel kahjumis.