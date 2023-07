Poola võttis üle Eesti maksusüsteemi: „See on üks parimaid maailmas“

Poola võttis Eestile sarnase süsteemi üle sellepärast, et Eesti maksusüsteem on üldiselt väga läbipaistev ja maailma parimate seas. Poola on oma maksusüsteemiga sageli aga edetabelite lõpus. Poola rahandusministeeriumi andmeil on väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel tavaliselt raske kapitali kaasata. Seega muudab nn maksustamise edasilükkamise äri arendamise kiiremaks. Ettevõtted saavad ise otsustada, millal neil on vaja kasum investeerida ja millal on nad valmis selle pealt tulumaksu maksma.