Hiina ekspordilangus on kordades suurem kui oodati

Aasta taguse ajaga võrreldes langes eksprot 7,5% ehk 283,5 miljardi dollarini, mis on palju hullem, kui Reutersi küsimustiku järgi ennustatud 0,4%.

Capital Economicsi majanduse juht Julian Evans-Pritchard tõdeb, et järsk langus on pärast hooajalisust ja ekspordihindade muutusi mõjutanud ekspordimahtusid alla aasta alguse taseme. Tema sõnul näitab see kõik tagashoidlikku nõudlust Hiina kaupade järele.