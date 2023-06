Kas alkohol on peagi minevik? Maailma suurim tootja: kliimakriis ohustab jookide tootmist

Ettevõtte Diageo Plc juhi Michael Alexanderi sõnul on ettevõtte toimimiseks kõige olulisem veekindlus. „Sa võid olla maailma kõige tegusam õlletehas või piiritusetehas, aga see ei vähenda riske, kui on põud,“ lisas Alexander. Juba eelmisel aastal toimetasid nad 43 erinevas piirkonnas, kus veepuudus oli suureks probleemiks.