USA järelevalve soovib külmutada maailma suurima krüptoplatvormi varasid

SEC on sel nädalal esitanud süüdistusi tuntud kauplemisplatvormide Binance'i ja Coinbase'i vastu, sest väidetavalt on nad registreerimata börsina müünud ebaseaduslikult väärtpabereid. Lisaks on SECi hinnangul platvormid olnud ühekorraga erinevates rollides, mille huvid võivad ristuda, pakkudes samal ajal klientidele kauplemisbörsi-, maakler- ja tehingute arveldusteenust.