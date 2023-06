Park Tondi kvartalis valmis värske büroohoone. Peagi algab veel uus ehitus

„Äsja valminud Tammsaare 56 büroohoone on praktiliselt täielikult välja üüritud, vaid kaks äripinda 1. korrusel ja üks büroopind 3. korrusel on veel pakkuda, mis on tänases turusituatsioonis väga hea tulemus,“ ütles Park Tondi kvartali ärijuht Ülari Niinemägi. „Peab tunnistama, et üürnike leidmine ei olnud keeruline, sest kvartalil on suurepärane juurdepääs ja hoonel väga hea nähtavus. Boonuseks mugavad parkimis- ja sportimisvõimalused.“

Tammsaare 56 asuv liginullenergiaga uue ajastu büroohoone eristub läbimõeldud ruumilahenduste ning liikumisharjumusi soosivate lisavõimaluste poolest. Parkimine on suures osas maa-alusel korrusel, sealsamas on kinnine jalgrattaparkla koos riietumis- ja pesemisvõimalustega. Kõikidel büroopindadel on rõdu ning hoone katusekorrusele rajatud terrassilt saab nautida vaateid tenniseväljakutele, Ülemiste järvele ja südalinnale.

„Sel aastal alustame ka Sõjakooli 1 hoone rekonstrueerimisega, kus ajaloolisse kasarmuhoonesse tulevad läbi kolme korruse paiknevad unikaalse karakteriga kontorid. Ka siin on juba esimesed lepingud sõlmitud,“ ütles Ülari Niinemägi. „Punane tellissein, betoon, kõrged laed, privaatne roheala, on vaid mõned seda hoonet iseloomustavad märksõnad. Ridabüroost vaid paariminutilise jalutuskäigu kaugusel asuvad piikonna parimad sportimisvõimalused.“

Aasta lõpus valmib ka Sõjakooli 6 büroohoone, mis on terves mahus juba välja üüritud.

US Real Estate arendatav Park Tondi elu- ja ärikvartal rajatakse ajalooliste Tondi kasarmute piirkonda. Ettevõte on Urmas Sõõrumaale kuuluv kinnisvaraettevõte, mille portfellis on üle 130 000 m2 üüritavat pinda ja üle 200 000 m2 arenduses olevat pinda. Ettevõte omab äri-, haridus- ja spordikinnisvara ning arendab terviklikke äri- ja elukeskkondasid, sh Rotermanni kvartal, Talsinki, Patarei Merekindlus, Park Tondi. Ettevõtte kinnisvaraportfelli koguväärtus on üle 300 miljoni euro.