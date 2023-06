LHV: intressimäärade tõus on pannud inimesed hoiustama

Tõusvate intresside ja tugeva konkurentsi keskkonnas kergitas LHV Pank hiljuti tähtajaliste hoiuste eest makstava intressimäära varasemast oluliselt kõrgemaks. Aastasele hoiusele pakub LHV 4% intressi, samuti tõstis LHV lühema tähtajaga hoiuste intressimäärasid: ühekuulisele tähtajalisele hoiusele pakub pank 1,75% aastaintressi, kolmekuulisele 2,50%, kuuekuulisele 3,00% ja üheksakuulisele tähtajalisele hoiusele 3,50% aastaintressi.

LHV treasury juhi Kadri Haldre sõnul kannustab parem hoiuseintress säästmist ja parandab seega ka majanduse tervist. „Intressitõusude tulemusel on näiteks LHV-s tähtajaliste hoiuste maht aastaga kolmekordistunud ning sama raha saame kasutada Eesti inimestele ja ettevõtetele laenude andmiseks. Kuna soovime hoiustamist veelgi toetada, on LHV-s tähtajalise hoiuse intress ka Euriborist kõrgem,“ rääkis Haldre. LHV-s on ainuüksi sel aastal sõlmitud üle 21 tuhande tähtajalise hoiuse lepingu.

Haldre sõnul on eraisikute seas kõige levinum valik 12-kuuline hoius – seda peetakse vaba raha paigutamisel optimaalseks perioodiks. „Sel aastal sõlmitud tähtajalistest hoiustest on 71% olnud üheaastase tähtajaga. Iga kliendi enda valik on, milline periood hoiustamiseks tema võimaluste ja plaanidega kõige paremini sobib. Euroopa Keskpanga rahapoliitilisi otsuseid ning sellest tulenevalt ka intressimäärade kulgu on keeruline pikalt ette ennustada, kuid ilmselt on suurem osa tõusust tänaseks juba läbitud,“ sõnas ta. Haldre sõnul on oluline meeles pidada, et kuigi pole välistatud, et hoiuseintressid võivad veel tõusta, teenib tähtajaline hoius suuremat intressi kui pangakontol seisev vaba raha.