Konkurentsiamet: Eestis pole elektrihinnaga manipuleeritud

„Elektrihindade kontrollimiseks käime läbi erinevad allikad, et koguda infot, miks hinnad on tõusnud või langenud, ning vajaduse korral alustame järelevalvemenetlusega, kui on vaja näiteks turuosalistelt rohkem teavet, et välja selgitada hinnamuutuse põhjuseid,“ selgitab konkurentsiameti regulatsiooniteenistuse juhataja Külli Haab, kuidas nad elektrihinnal silma peal hoiavad. „Kontrollimisi teeme siis, kui selleks tekib vajadus või kui oleme turuosaliselt saanud vihje potentsiaalse rikkumise kohta,“ lisab ta.