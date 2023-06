GRAAFIK | Elektri hind kerkib. Homme tasub kahel tunnil elektriga mitte laristada

Kui vahepeal said börsi elektrit tarbijad rõõmustada ja nautida mõnel tunnil isegi miinuselektrit, siis nüüd on pead tõstnud taas kõrgemad hinnad. Eriti krõbe on hind hommikul kell kaheksa, kui elekter börsil maksab 250 eurot megavatt-tunni kohta ning õhtul kell üheksa, kui hind jõuab päeva haripunkti ehk 300 euro juurde.

Tõenäoliselt mõjutab elektri hinda Estlink 2, mis nüüd uuel nädalal kaheks nädalaks hooldusesse läks.

„Tegemist on üle kahe aasta toimuva korralise hooldusega ja sellised hooldused on nii olulise taristu puhul väga olulised. Nii nagu auto vajab korralisi hooldusi, vajab seda ka Estlink merekaabel ja seda põhjusel, et neis ei tekiks rikkeid,“ sõnab Eleringi kommunikatsiooni projektijuht Elo Ellermaa.

Ellermaa tõdes Ärilehele möödunud nädalal, et hooldus mõjutada elektri hinda, arvestades, et Soomest saab Eestisse liikuda mõnevõrra vähem Põhjamaade taastuvelektrit. „Kui palju konkreetselt, sõltub mitmest asjaolust ja seega seda täpselt prognoosida ei saa,“ ütles ta, lisades: „Nagu mainitud, ajaliselt on suvi parim aeg sellise hoolduse tegemiseks, et hinda võimalikult vähe mõjutada.“