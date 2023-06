Eesti rikkaimaid ärimehi käivitas oma uue suuräri katsetehase

Teedeehitusfirma Verstoni masinad laotasid eile Imaveres Fibenoli tehase õuel asfalti maha. Tavapärane must mass, kuid ei lõhna nagu bituumen. Õhus levib hoopis kõrbenud puidu lõhna – nagu kooli tööõpetuseklassis, kus keegi kärsatab vastu lihvmasinat surutud puiduklotsi. Väljanägemiselt tavaline, kuid nimetuselt roheasfalt peidab oma koostises ainet, mis on Eesti endise pelletikuninga Raul Kirjaneni uue puiduväärindamisäri alus. Äripäeva rikaste edetabeli järgi kuulub Kirjanen viie rikkama eestlase hulka.

Teadus ja tehnoloogia on jõudnud tasemele, mis võimaldab puidust valmistada biomaterjale, millega asendada toodetes seni kasutatud taastumatuid loodusvarasid. Asfalt on üks selline toode. Selle roheasfaldiks muutmiseks on koostises bituumen osalt ligniiniga asendatud. Fibenol ongi jääkpuidust puidusuhkrute ja ligniini tootja.