Kristjan Raude: loodusesse investeerimine on vältimatu. Ka keerulises majanduskliimas

Maikuus Tallinnas toimunud konverentsil Latitude59 jäi n-ö mõjuinvestorite (impact VCs) vestluspaneelist kõlama kaks tugevat mõtet: ESG (environmental, social, and governance) ehk keskkonna-, sotsiaal – ja ühingujuhtimise raamistik peaks iga ettevõtte jaoks olema baashügieen ning et tuleks lõpetada sõna impact niisama kasutamine. Seda põhjusel, et mõju saab olla nii negatiivne, neutraalne või positiivne ning aastal 2023 ei tohiks olla ettevõtteid, kes räägivad lihtsalt mõjust - tulemusi on vaja - avaldada selget positiivset või äärmisel juhul neutraalset mõju.

ESG kui baashügieeni on fookusesse seadnud nii Euroopa Liit kui ka näiteks Austraalia ja Kanada sätestades senisest täpsemaid nõudmisi ja tingimusi ka raporteerimisel, mis rakenduvad 2024. aastal. Eesti koolitusmaastikul jäävad silma mitmed ettevõtjatele suunatud koolitused küll pealkirjadega „kas ja millega“ või „kuidas ja millal“ ESG raamistiku implementeerimisega alustada. See justkui annab signaali, et baashügieenist kui sellisest oleme siinmail kaugel. Aga kas oleme?

Või tegu on ka siin rohepesu (greenwashing) teises skaala otsas oleva äärmusega, mis on nimeks saanud green hushing? Tegu on nähtusega, mil ettevõtted teadlikult hoiavad enda teada strateegilisi samme ja tulemusi, et mitte sattuda rohepesu libedale teele. Möödunud aasta oktoobris viis South Pole 1200 ettevõtte seas läbi uuringu, mille tulemusel selgus, et ligi üks neljandik ettevõtteid on n-ö rohesalatsemisega tegelema hakanud. See võib olla ettevõtte jaoks teatud mahus tark samm, ent sellel on ka suurem ning negatiivne mõju ümbritsevale. Kui info ei liigu ja teadlikkus ei kasva, ei parane ka olukord.

Raul Rebane märkis 5. mail Vikerraadio päevakommentaaris, et rohepööre on tegelikult elupööre ja kliimapiibel kuluks ära. Aga nentis ka seal, et infot ja teadmisi on vähem, kui skeptikute ümberpööramiseks vaja ning infot ja teadmisi tuleb jagada. Nõustun selle saatelõigu kommentaariga.