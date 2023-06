Küsitluste järgi on praegu rootslaste toetus eurole üleminekuks 2009. aastast arvates suurim. Seejuures on liberaalne partei seal ainuke poliitiline jõud, mis seda üleminekut toetab.

Kolmapäeval avaldatud küsitlus näitas, et 30,6% rootslasi hääletaks euro kasutuselevõtmise poolt. See ei ole just kuigi palju ja koguni 50,5% on endiselt krooni hülgamise vastu. Toetus on aga pärast suurt võlakriisi kõrgeimal tasemel.