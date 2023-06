Eestlane ostis Soomes ajaloolise hotelli. „Soovin päästa killukese Soome kultuuripärandist“

„Hamina on nii turismi kui ettevõtluse seisukohast keskses asukohas. Hotelli kinnistust ühe kilomeetri kaugusel on Kotka-Hamina sadam, Google’i andmekeskus ning Suomen Malminjalostus OY koos Hiina partneritega alustab ühisettevõttena tehase ehitamist, kus hakatakse valmistama liitiumakude komponente,“ kirjeldab Ots. Ta aitab Eesti ettevõtjatel Soome turule siseneda ning tema sõnul on Haminas Eesti ettevõtetele mitmesuguseid ärivõimalusi. Ots ütleb, et ka kohalik omavalitsus on nõus pingutama selle nimel, et meelitada sinna globaalselt mõtlevaid uusi ettevõtjaid.

Killuke Soome kultuuripärandist

YLE hinnangul on 1950. aastail ehitatud hoone tugevasti lagunenud – hoones on ulatuslikud niiskuskahjustused, fassaadilt pudeneb telliseid ja saun on kaetud nähtava hallitusega. Ots sellega aga ei nõustu. „Tegelikkuses võin saladust paotades öelda, et väited hoone halvast seisukorrast on tugevasti ülepingutatud. Väidan, et enamus Eestis müüdavaid kortermaju või eramuid on hoopis halvemas seisukorras,“ ütleb ta.