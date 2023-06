Investorite huvi Grab2Go aktsiate vastu jäi väga kesiseks

„Vaatamata oodatust väiksemale kaasatud kapitalile jätkame oma strateegiliste eesmärkide poole liikumist rahulikumas tempos. Klientidega koostöö käib ja loodame peatselt tuua positiivseid uudiseid. Täname kõiki investoreid, kes on meie ettevõttesse oma panuse andnud - meie pühendumus jätkuvale kasvule ja ettevõtte arendamisele jääb muutumatuks. Tuleb samas ka tunnistada, et kapitali kaasamine on olnud antud turuolukorras eeldatust keerulisem ja meie tootest ja teenusest teadlikkuse tõstmine oleks saanud kapitali kaasamise protsessis olla parem. Teadlikkus, aga saab nüüd minna ainult paremaks, sest oleme avalik ettevõtte,“ kommenteeris Grab2Go juhatuse liige Mart Viilipus.

Pakkumise arveldus on plaanitud toimuma 12. juunil 2023 või sellele lähedasel kuupäeval. Grab2Go kõik aktsiad on plaanis võtta kauplemisele mitmepoolses kauplemissüsteemis First North, esimeseks kauplemispäevaks on 13. juuni 2023 või sellele lähedane kuupäev