Vaatamata kaugtöö populaarsusele on kontoripinnad jätkuvalt hinnas

Soe nentis, et pärast seda, kui nad Ajujahi võidu eest auhinnakas Tammsaare Ärikeskuses tasuta kontoripinna said, rakendavad nad varasemast rohkem võimalust tulla tiimiga ühte ruumi kokku. „Partnerite ja klientidega kohtumiseks on ikkagi hea, kui on olemas oma ruum. Samuti ajurünnakuteks ja strateegilisteks koosolekuteks. Ühine ruum aitab ettevõtte kasvule väga palju kaasa ka seepärast, et koos olles tekivad kõige suuremad läbimurded ja ägedamad mõtted,“ ütles Soe.

Oma kodusadama olemasolu loob Soe sõnul kindlustunde ja toetab ettevõtte kasvu. „Isegi, kui kontorit kasutada harva, annab ruumi olemasolu psühholoogiliselt kindlustunde, et sul on enda koht, kuhu minna. Alustavale ettevõttele on hea tunne kutsuda kliente ja koostööpartnereid ja investoreid kontorisse, mis on ettevõtte oma,“ kinnitas Soe. Tema sõnul näitab kodusadama olemasolu ettevõtte tõsiseltvõetavust ning annab partnerite ja potentsiaalsetele investoritele sõnumi, et ettevõte on jätkusuutlik ja usaldusväärne.

2022. aasta Ajujahi võitja, finantssektori riskide haldamise tarkvara pakkuva Comploki tegevjuhi Maarja-Liisa Soe sõnul ei vaja idufirmad tingimata kontoripinda. „Iduettevõtete eelistatuim töövorm on kahtlemata hübriid. Töö on iduettevõtetes liikuv ning sageli kuulub meeskonda rahvusvahelisi eksperte. Ettevõtte ülesanne on vastavalt oma tiimi vajadustele kontori võimalust siiski pakkuda,“ leidis Soe.

Kuigi ettevõtete töökultuur liigub üha enam kaugtöö suunas, kerkib jätkuvalt uusi büroohooneid. Kaamos Kinnisvara tegevjuhi Taimo Murer sõnul on rebimine ärikinnisvara turul tihe. „Hoonete rohkus on laiendanud valikut. Tallinnasse lisandub üha enam uusi büroohooneid, mis meelitavad kliente moodsate lahendustega. Uhiuute kõrval konkureerivad endiselt ka mitmed vanemad ja juba sissetöötatud hooned,“ sõnas Murer.

Kindel kontoripind on Vahtra sõnul vajalik, sest mingi osa ettevõttest eelistab jätkuvalt töötada kontorist ning samuti tullakse kontorisse tiimi- ja kliendikohtumisteks, pikemateks vestlusteks ja üritusteks.

Ideaalne kontoripind on paindlik

„Ideaalne kontoripind on selline, kus on võimalik vajadusel muudatusi teha ja kaasaegseid lahendusi lisada. Maailm meie ümber muutub pidevalt ning kui soovida olla jätkuvalt edukas ja töötajatele head töökeskkonda pakkuda, pead suutma muutustega kaasas käia,“ ütles Vahtra. Ta lisas, et Concise suurem kasv toimus koroonaperioodil, mis muutis maailma ja töötajate käitumisharjumusi pöördumatult.

„Meie kontorialased muudatused on olnud seotud ka eelkõige vajadusega üldkontseptsiooni muuta, et see oleks paindlikum ja arvestaks töötajate harjumusi, samuti tehnoloogiliste uuenduste tegemine,“ lisas ta.

Kui Concisele on oluline, et ettevõttel oleks võimalik ise ruume koostöös oma sisekujundajaga lahendada, et see vastaks võimalikult palju ettevõtte stiilile, hetkevajadustele ja turutrendidele, siis alustavale ettevõttele on kasulikum, kui ruum on varasemalt sisustatud.

„Idufirmale on oluline, et kontoripind võimaldaks kohe sisse kolida. Alustaval ettevõttel ei ole kuigi mõistlik suunata ressursse sisustamisele. See ei ole kindlasti koht, kuhu idufirma peaks oma raha suunama, vaid fookus peaks olema suunatud ettevõtte kasvule,“ ütles Soe.

Vahtra lisas, et ühes heas kontoris peab kindlasti olema piisavalt kohtumiste ruume nii üksi-kahekesi kõne tegemiseks kui terve tiimiga koosoleku pidamiseks, kaasaegne tehnika nii töötamiseks kui broneerimiseks ja eraldatud pinnad-võimalused puhkehetkeks. Ta lisas, et süsteemide koha pealt on täna veel oluline see, et maja ja ruumid oleks nutikalt hallatud – ruumid oleksid piisavalt valged ja suvisel ajal jahedad ning päike ei häiriks töö tegemist.

„Ligipääsetavus ja parkimiskohtade olemasolu on väga oluline – see on ka üks põhjuseid miks me oleme enda Tallinna kontoriga jäänud algusest peale Tammsaare Ärimajja ja pole kaalunud kesklinna või kuskile mujale kolimist – see on suurte magistraalide ristimispunkti lähedal ning ka meie Tartu kolleegidel on siia hea tulla,“ lisas Vahtra.