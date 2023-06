On aeg suviseks finantsinventuuriks. Neli nõuannet, kuidas enda rahaasjad üle vaadata

Kuidas on läinud eesmärkide täitmine?

Aasta alguses antakse lubadusi ning sageli puudutavad need ka rahaasju. „Lisaks lubadustele rohkem trennis käia ja tervislikumalt toituda, panevad inimesed sageli aasta alguses paika plaani, kuidas rohkem teenida ning säästa,“ ütles Tkatš. Sageli soovitakse raha koguda kas reisimiseks või mõne suurema ostu jaoks. Nüüd, poole aasta pealt, on õige aeg üle vaadata, kuidas nende eesmärkide täitmisega läinud on, ning vajadusel teha plaanides korrektuure.

„On väga oluline vahepeal üle vaadata, kas aasta alguses püstitatud eesmärgid on jätkuvalt aktuaalsed ning vajadusel seada uued sihid. Sama oluline on analüüsida, kuidas senised tegevused on toiminud. Kui aasta alguses tehtud finantsplaanist on olnud viie kuu jooksul kõrvalekaldumisi, on oluline mõista, mis on selle põhjusteks – kas tegemist on ettearvamatute ajutiste mõjutustega või on tegemist olnud valearvestusega ning plaan vajabki ümber tegemist,“ selgitas Tkatš.

Ta rõhutas, et plaanid ei ole kivisse raiutud ning neid saab alati muuta. „Kindlasti on sel aastal paljusid mõjutanud hinnatõus ning esialgsed plaanid ei pruugi olla täidetavad. See aga ei tähenda, et eesmärkidest peaks loobuma. Praegu ongi hea aeg plaanid üle vaadata, millised on olnud tegelikud igapäevased kulud, kas mõned tehtud kulutused on ebavajalikud. Selline analüüs aitab meil vajadusel plaane ümber teha ning jätkata eesmärkide poole püüdlemist,“ julgustas Tkatš.

Eelarveplaani värskendamine

Kaks korda aastas, kevadel ja sügisel, peaks Tkatši sõnul üle vaatama ka oma aastase eelarve. „Näiteks kevadel, kütteperioodi lõpus, väheneb kommunaalmaksete kulude rida ning seda raha saab paigutada muude kulutuste katteks või panna kõrvale,“ tõi Tkatš näite.

Suve saabudes suurenevad ilmselt puhkamise ja meelelahutusega seotud kulutused, kuid kui aasta lõikes on eelarve plaan paigas, siis saab puhata muretumalt pidevalt muretsemata, kust puhkuse jaoks lisavahendeid leida.