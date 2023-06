Mikrokraad muudab riigivalitsemise nutikamaks

Proaktiivsed teenused, automatiseeritud haldusotsused, algoritmipõhine valitsemine, avaandmed, suurandmed, isikuandmed, andmelauad ja andmepilved – need on vaid mõned mõisted, millest tänapäeval avalikus halduses mööda ei saa.

Tulumaksu esitamine on üks säärane andmepõhine tegevus, mis on vast kõikidele tuttav. Iga-aastase toimingu saab andmepõhiselt teha ära väga kiiresti, paari minutiga. Mõnes teises riigis tähendaks see kohtumist konsultandiga ja palju pabereid.