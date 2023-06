Eesti lapsed saavad Baltikumis pangakaardi kõige nooremalt

„Lapsele on võimalik tasuta konto avada kohe, kui laps on sündinud. Isikliku pangakaardi saab lapsevanem teha lapse 7-aastaseks saamisel,“ selgitas SEB eraklientide segmendi noorte ja laste valdkonna projektijuht Victoria Tkatš.

„Lapsele saab teha mugavalt ISIC pangakaardi, mis on üheaegselt nii õpilaspilet, ühistranspordis sõidukaart kui ka pangakaart, seega ei pea laps kaasas kandma erinevaid kaarte, pileteid ja sularaha. Samuti on võimalik ISIC kaardiga kasutada tuhandeid soodustusi nii Eestis kui ka välismaal,“ rääkis projektijuht.

Kulutused tõusevad oluliselt alates 16. eluaastast

Kui vaadata igakuiseid kulutusi, siis selgus analüüsist, et 7-9-aastaste seas on kõige suuremad kulutused Eesti ja Leedu lastel – nende kaardimaksete kogusumma ühes kuus on 18 eurot, Läti lastel samal ajal 12 eurot. 10-12-aastaste igakuiseid kulutusi vaadates paistavad aga rohkem silma Leedus elavad lapsed, kelle igakuine kulu on 32 eurot, Eestis on see 28 eurot ja Lätis 24 eurot.