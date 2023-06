Hiina suurimad pangad alandavad hoiuste intresse, et elavdada majandust

Riigi kuue suurima kommertspanga veebilehtedel näitab, et nõudmiseni hoiuste intressimäär langes 0,2%-ni, mis on madalam eelmise aasta 0,25%-lisest määrast. Nõudmiseni hoius lubab teadupoolest väljamakseid teha igal ajal.

„Usume, et pankade hoiuseintresside langetamine saadab tugeva signaali, et The People's Bank of China sillutab teed laenuintressimäärade alandamiseks,“ ütles Nomura Hiina peaökonomist Ting Lu enda raportis. Keskmise laenuintressimäär tuleb välja maksta 15. juunil, samas kui laenu põhiintressimäär on kavas avaldada 20. juunil.