Trend ärikinnisvaras: aina rohkem eeldatakse elektriautode laadimispunktide olemasolu

Juba pikalt ärikinnisvara arendajatega koostööd teinud ning Kesk- ja Ida-Euroopas elektriautode laadimistaristut arendava Eleporti Eesti juhi Kaupo Eerme hinnangul on ettevõtete klientide ja töötajate jaoks üha olulisemaks muutunud keskkonnasõbralik transport ning seetõttu on oma tööandjale või külastatavale äripinnale tekkinud ka ootus mugavaks elektriauto laadimiseks.

„Võttes arvesse, et 2030. aastaks võib Eestis olla kasutusel 100 000 elektriautot, on ettevõtetel vaja valmistuda inimeste tarbimis- ja liikumisvajaduste muutusteks,“ rääkis Eerme.

Ärikinnisvara arendava Restate´i nõukogu liikme Ardi Roosimaa sõnul on keskkonnasõbralikkuse edendamine aina enam ärikinnisvara terviklahenduste keskmes. „Me näeme, et ettevõtted mõtlevad üha rohkem jätkusuutlikkusele ning ajaga kaasas käivate lahenduste pakkumisele oma töötajatele ja klientidele. Pikaajalise kogemusega arendajana on meil selge arusaam, et elektriautode kasutus hakkab juba lähitulevikus mängima ettevõtetele olulist rolli,“ ütles Roosimaa.