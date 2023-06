Riisalo: Eesti ja Jaapani majanduskoostöö on tugev

Jaapani suursaadikuga Eestis Yukihiko Matsumuraga kohtunud minister Tiit Riisalo sõnul on nii Eesti kui Jaapan viimastel aastatel palju kahepoolse majanduskoostöö edendamisse panustanud.

„Meie riikide kaubavahetus on pidevas kasvutrendis, Jaapani ettevõtted investeerivad Eestisse eelkõige infotehnoloogia- ja sidesektorisse. Oleme püüdnud õppida Jaapani tehnoloogilistest edusammudest, kuid samas on Jaapan tundnud huvi Eesti digiriigi lahenduste vastu,“ tõi minister näiteid.

Eesti ja Jaapani ärisuhete tugevdamiseks käib pidev töö

Minister arutas suursaadikuga ka maailmanäitusel osalemist. „Kuigi huvi Osaka EXPO-l osalemise vastu oli Eestil loomulikult olemas, peame hindama ka selle otstarbekust. Pakutud paviljonilahenduse kohta oleksid kulud olnud ebaproportsionaalselt suured ning tuleb mõelda, kas saame selle eest oodatud nähtavuse ja kasu, või tasuks selle asemel panustada mujale,“ selgitas Riisalo. Suursaadik oli Eesti otsuse osas mõistev ning avaldas lootust, et minister Riisalo külastab oma ametiaja jooksul koos äridelegatsiooniga Jaapanit.

Riisalo sõnul käib Eesti ja Jaapani ärisuhete tihendamise nimel pidev töö. Alles aprilli lõpus käis EASi vahendusel Jaapanis IKT sektori äridelegatsioon, kes külastas muuhulgas suurkorporatsiooni Marubeni Corporation, kes tuleb juunis Eestisse ka vastuvisiidile, et kohtuda siinsete haridussektori ettevõtetega. Lisaks plaanib Jaapani väliskaubandusorganisatsioon (JETRO) sel sügisel Jaapani äridelegatsiooni visiiti Balti riikidesse.

„Mul on hea meel näha, et mõned Jaapani suurimad konglomeraadid ja riskikapitaliettevõtted on saanud Eestis regulaarseks külastajaks ja potentsiaalseteks investoriteks – sealhulgas Mitsui, Marubeni, Mitsubishi jne. Eesti jätkab nende ettevõtete ja investoritega tihedat koostööd,“ kinnitas Riisalo.