Endine töötaja: Hiina on vaadanud TikToki kasutajate andmeid

Esmakordselt on TikToki emaettevõtte ByteDance'i endine töötaja Yintao Yu esitanud konkreetsed väited, et Hiina Kommunistlik Partei (CCP) pääses laialdaselt ja poliitilistel eesmärkidel ligi TikToki kasutajate andmetele.

Ta väitis, et partei luuras 2018. aastal Hongkongis toimunud demokraatiameelsete meeleavaldajate järele, kasutades juurdepääsu TikTokile, et tuvastada ja jälgida aktivistide asukohti ja suhtlust. Mitmed turvaeksperdid on öelnud CNN-ile, et see näib olevat esimene teatatud juhtum, kus KKP pääses ligi tegelikele TikToki kasutajaandmetele.