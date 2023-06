Kuidas toetada töötajaid keskkonnasõbralikemate liikumisharjumuste loomisel?

Kontor olgu ligipääsetav ja kodukontori võimalus paindlik

Penu toob välja, et ehkki selliseid otsuseid ei tehta mõtlematult, tasub pikemaajalise pilguga mõelda sellelegi, et kontori asukoht oleks keskkonnasõbralikke valikuid toetav. „Oluline on, et töökodu oleks ligipääsetav erinevate transpordivahenditega. Selles vallas saab ettevõte teha koostööd ka piirkonna ja maja arendajatega,“ rõhutab Penu. „Meie peakontor asub Ülemiste City’s – on igati kiiduväärt, et siinne linnak julgustab ka enda poolt auto asemel alternatiivseid vahendeid kasutama ja panustab rattateede arengusse.“ Ta lisab, et mõistagi on oluline laiem vaade töötajate tervisele. „Nii nagu paljudes ettevõtetes, on ka Tele2s jaoks igati loomulik kompenseerida treeningute kuutasusid,“ kinnitab Penu.