Teravad pilgud, tõendid, vastasseis. Mis toimub töövaidluskomisjoni istungiruumis?

Töövaidluskomisjoni juhataja püüab pooltele pakkuda võimalust lahkuda vaidlusest kompromissiga. Alati pole see võimalik, kuid eelmisel aastal lõppes siiski märkimisväärne hulk, 31% lahenditest kompromissiga. „Paratamatult on töösuhted äärmiselt emotsionaalsed ja mõlemad pooled üldjuhul tunnevad, et just temaga on ebaõiglaselt käitutud,“ selgitab töövaidluskomisjoni juhataja Katrin Nirk.