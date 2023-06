Kaubavahetuse puudujääk vähenes. Eestisse tuuakse kaupa siiski rohkem siskui viiakse siit välja

Statistikaameti analüütik Jane Leppmets tõi välja, et aprillis eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1,5 miljardi ja imporditi 1,8 miljardi euro eest. „Kui tänavu aprillis oli kaubavahetuse puudujääk 227 miljonit, siis mullu samal ajal oli see 532 miljonit eurot, mis tähendab, et puudujääk on ligi 305 miljoni euro võrra vähenenud. Ent jätkuvalt on tavapärane see, et Eestis imporditakse kaupu enam kui eksporditakse,“ lisas Leppmets.