Pikaajalist investorit meelitab üha rohkem Balti börs: siin ei ole seda hullumeelsust, mis USA-s

„Säilinud on päris mõnus mõõdukas volatiilsus, seda hullumeelset volatiilsust ei ole vaja. Maailm ja ettevõtted ei muutu nii hullult kiiresti, see on ebaratsionaalne,“ sõnas ta. „Tänapäeval on (börsikauplemise - toim) struktuur olemuselt palju ebastabiilsem, kui on ajalooliselt olnud.“