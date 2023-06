Kui seni on Euroopa Liidu eesmärk olnud pakendijäätmete tekkimist 15 protsendi võrra vähendada 2040. aastaks, otsustas ELAK Eesti seisukohta muuta ja võtta sihiks 2035. aasta.

Talleggi ja Rakvere omanikfirma HKScani Baltikumi tootearendus- ja turundusdirektor Janne Laik-Lõhmuse tõdeb, et vastutustundliku ettevõtte ja Eesti suurima toiduainetööstusena ollakse kahe käega selle poolt, et pakendijäätmete tekkimist peab vähendama. „Küll aga mõjutab see HKScanilt rahaliselt väga palju, kuna sellised suured muudatused nõuavad üldjuhul masinapargi uuendamist,“ sõnab ta.